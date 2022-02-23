Тегеран, 23 февраля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Пути расширения отношений между Исламской Республикой Иран и Арменией обсуждались на встрече заместителя начальника полиции Ирана бригадного генерала Касема Резаи и его армянского коллеги, первого заместителя начальника полиции Армении Арама Ованнисяна. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 февраля.

unbdaveable Мегри. Граница Армении и Ирана

На встрече, состоявшейся в Тегеране, заместитель начальника полиции Ирана выразил надежду на расширение двустороннего взаимодействия в различных областях, особенно в вопросах обеспечения гражданской безопасности.

Он отметил, что Тегеран готов провести совместные двусторонние специализированные встречи для расширения текущих отношений.

Ссылаясь на то, что Исламская Республика Иран обладает ценным и уникальным опытом в различных областях деятельности полиции, бригадный генерал Резаи выразил надежду на проведение двусторонних встреч, особенно в приграничных городах.

Первый заместитель начальника полиции Армении Арам Ованнисян, со своей стороны, заявил, что основной целью этой встречи является развитие сотрудничества в различных областях, особенно в борьбе с наркоторговцами и терроризмом.