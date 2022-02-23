Тегеран, 23 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Ожидается, что после визита посла Японии в Тегеране Айкавы Кадзутоши в порт Шахид Раджи и встречи с генеральным директором Организации портов и морских перевозок (PMO) в провинции Хормозган Алирезой Мохаммади Караджи-Ран возобновятся морские операции и совместное сотрудничество японских частных компаний в иранском порту. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Посол Японии указал на длительные и дружественные отношения с Ираном. Он также указал, что расширение торговых операций с Исламской Республикой очень важно для Японии, при этом порт Шахид Раджи может сыграть важную роль в укреплении торговли в регионе.

«В последние несколько лет Япония пересмотрела свою политику в отношении портового оборудования, поскольку приоритетным направлением развития Японии является развитие на водной основе, поэтому наряду с использованием интеллектуальных технологий в портовом оборудовании Япония рассматривает возможность расширения своего сотрудничества с прибрежными странами», — отметил Икава Кадзутош.

Восемьдесят процентов транзита через Иран осуществляется через порт Шахид Раджаи. Порт обладает многими преимуществами и возможностями, включая современное контейнерное оборудование для перевозок 14 000 TEU, а также доступ к железнодорожной сети, международному аэропорту Бандар-Аббас и открытому морю.

Порт Шахид Раджаи также играет важную роль в транспортном коридоре Север-Юг, который обеспечивает высокую скорость и безопасность транзита грузов.