Ханты-Мансийск, 23 февраля, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Югре правительство России выделило 11,3 млн рублей для усиления работы call-центров поликлиник. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа колл-центра по профилактике коронавируса в Москве

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Выделенные деньги будут направлены на оплату труда медработников, оказывающих консультативную помощь с применением телемедицины, в том числе пациентам с коронавирусом.

Как отметили в штабе, в основном жители Югры переносят COVID-19 в виде ОРВИ. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе за последнюю неделю снизилось на 22%, показатель коллективного иммунитета составляет 55,7%, в среднем по России — 59,7%.