Новосибирск, 23 февраля, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Федеральный фонд развития территорий, пришедший на смену фонду защиты прав дольщиков, потребовал введения банкротной процедуры в отношении новосибирского жилищно-строительного кооператива «Дом на Печатников». Иск в арбитраж Новосибирской области подан, но до 10 марта 2022 года оставлен без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на карточку дела.

Долгострой

Заявление было подано в суд 3 февраля 2022 года. Позднее судья Ничегоряева предложила исправить недочёты.

Банкротить ЖСК будут с применением правил для застройщиков.

В единой информсистеме жилищного строительства ЖСК числится застройщиком проблемного дома на улице Печатников, стр 12. В карточке объекта уточняется, что застройщик из группы компаний СУ-17 ранее нарушил срок завершения строительства. 13 мая 2021 года наблюдательный совет фонда принял решение о восстановлении прав граждан путем выплаты компенсации. В 17-этажном доме планировалось 154 квартиры.

Напомним, ранее долгострой — дом на улице Печатников — властями области назывался в числе тех проблемных объектов, по которым уже есть решение наблюдательного совета фонда развития.