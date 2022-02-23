Москва, 23 февраля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества в ходе видеообращения 23 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства пожелал им здоровья и успехов в несении службы. Кроме того, он передал самые добрые пожелания семьям военных, а также их родным и близким. Путин отметил, что обеспечение обороноспособности России остается важнейшей задачей государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство по набору персонала Superjob.ru опубликовало итоги опроса, согласно которому почти половина жителей РФ (45%) считают 23 февраля профессиональным праздником всех военнослужащих. Еще 36% опрошенных назвали 23 февраля мужским днем, а 13% — просто выходным.