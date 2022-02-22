Киев, 23 февраля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Всеобщую мобилизацию не стал вводить на Украине президент страны Владимир Зеленский, а объявил призыв резервистов. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в видеообращении, опубликованном 22 февраля в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

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"На сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации. Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования», — пояснил президент Украины.

Зеленский уточнил, что с целью доукомплектации армии он как Верховный главнокомандующий ВС Украины издал указ о призыве резервистов. При этом украинский лидер уточнил, что речь идёт только о гражданах, включённых в оперативный резерв.

По словам Зеленского, учебные сборы резервистов будут проведены в самое ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины объявил старт программы экономического патриотизма, которая включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение количества проверок.