Приштина, 23 февраля 2022, 03:47 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 23 февраля заявил, что правительство Республики Косово без тени сомнения поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Заявление политика стало реакцией на признание Россией ДНР и ЛНР.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что Косово по-прежнему будет координировать свою политику с НАТО и Евросоюзом. Заявление было сделано в ходе заседания парламента Косово.
Депутат парламента Косово от Демократической партии Косово Энвер Ходжай призвал правительство создавать Совет национальной безопасности в связи с ситуацией на Украине, а парламент одобрить резолюцию, осуждающую напряженность у границ Украины, а также заявил о возможности введения санкций против России.
Глава парламентской комиссии по иностранным делам Хаки Абази заявил, что Россия стремится к установлению нового порядка в Европе.
В МИД Косово заявили следующее:
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