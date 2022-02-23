Приштина, Сербия, 23 февраля, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 23 февраля заявил, что правительство Республики Косово без тени сомнения поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Заявление политика стало реакцией на признание Россией ДНР и ЛНР.

Vetevendosje.org Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что Косово по-прежнему будет координировать свою политику с НАТО и Евросоюзом. Заявление было сделано в ходе заседания парламента Косово.

Депутат парламента Косово от Демократической партии Косово Энвер Ходжай призвал правительство создавать Совет национальной безопасности в связи с ситуацией на Украине, а парламент — одобрить резолюцию, осуждающую напряженность у границ Украины, а также заявил о возможности введения санкций против России.

Энвер Ходжай Из-за истории мы должны быть солидарны с украинским народом, который защищает независимость своей страны. Поэтому мы, возможно, должны оформить резолюцию, ведь Украина — это первая линия, а Балканы — вторая. А мы находимся на передовой на Балканах. Правительство должно созвать Совет национальной безопасности для обсуждения ситуации. Если США и ЕС введут санкции, правительство должно также ввести санкции в отношении Российской федерации. Этот парламент не должен быть оторван от происходящего на Украине.

Глава парламентской комиссии по иностранным делам Хаки Абази заявил, что Россия стремится к установлению нового порядка в Европе.

В МИД Косово заявили следующее:

Путин снова ведет борьбу с мирными демократиями. Он вел гибридные войны с демократиями по всей Европе уже много лет. Свободный мир должен решительно ответить Путину и его представителями.