Бразилиа, , 23:19 — REGNUM В Бразилии правительство Жаира Болсонару установило рекорд непрозрачности транспортных расходов на поездки и командировки в 2020 и 2021 годах. Об этом 22 февраля сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Жаир Болсонару Agência Brasil Fotografias

Правительство посчитало нужным скрыть данные о 23% трат на авиаперелеты, что оказалось самым высоким показателем в истории страны. В 2020 году на «секретные поездки» было потрачено 26 миллионов долларов США, а в 2021 году — уже 35 миллионов.

Впрочем, предыдущие правительства также отличались склонностью к засекречиванию данных о транспортных расходах. Например, в правительстве Мишела Темера тайные поездки составляли от 13 до 20% общего числа, а в правительстве Дилмы Русеф — от 16 до 18%.

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