Скопье, 22 февраля, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи в ночь с 21 на 22 февраля опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter заявление о том, что его страна осуждает признание Россией независимости ЛНР и ДНР.

Vlada.mk Буяр Османи

Буяр Османи «Мы резко осуждаем признание Россией независимость Донецкой и Луганской областей. Такие акты представляют собой серьезное нарушение международного права. Северная Македония еще раз однозначно подчеркивает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

С похожим заявлением выступила глава министерства иностранных дел Европы и Албании Ольта Джачка.