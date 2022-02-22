Москва, , 22:11 — REGNUM Россия официально установила дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), сообщает 22 февраля пресс-служба МИД РФ.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

МИД России и дипломатические ведомства республик Донбасса обменялись нотами 22 февраля. Процедура была проведена в соответствии с указом президента РФ.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина… 22 февраля 2022 года путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой Народной Республики, а также МИД России и МИД Луганской Народной Республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой на уровне посольств», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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