Луганск, 22 февраля, 2022, 21:54 — ИА Регнум. В Луганске отменён праздничный концерт, организованный в честь признания Россией суверенитета Луганской Народной республики (ЛНР), сообщает 22 февраля телеканал «Россия-24».

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Причиной отмены мероприятия стало усиление обстрелов города, производимых украинскими вооруженными формированиями.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. В тот же день были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией, ДНР и ЛНР.