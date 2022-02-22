Саранск, , 21:28 — REGNUM По улицам Саранска 22 февраля прошел автопробег «Своих не бросаем» в поддержку Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает на своей странице в социальной сети Мордовский республиканский молодежный центр.

Скриншот видеоролика об автопробеге Vk.com/mol13rus

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Акция организована в знак солидарности с решением президента России Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР.

В автопробеге приняли участие несколько десятков автомобилей, машины проехали по столице Мордовии с российскими и мордовскими флагами. Мероприятие продолжалось около часа.

Кроме того, на базе Молодежного центра (улица Большевистская, 33) открылся пункт приема гуманитарной помощи вынужденным эвакуироваться жителям Донбасса. Волонтёры штаба будут принимать детское питание, одежду, постельные принадлежности, предметы личной гигиены и продукты с долгим сроком хранения. Пункт работает ежедневно с 9:00 до 18:00 мск.

Также около 50 волонтёров готовы встречать жителей Донбасса, при необходимости могут подключиться еще около 100 добровольцев.

«Добровольцы готовы обеспечивать самый различный функционал — от встречи на вокзале до оказания психологической и правовой помощи, а также работе с детьми», — отметила замминистра спорта и молодежной политики республики Анастасия Гришнева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии работает оперативный штаб по вопросам оказания помощи прибывающим эвакуированным жителям Луганской и Донецкой Народных Республик. Республика готовится принять около 500 мирных жителей Донбасса. Также в регионе начала работать горячая телефонная линия по вопросам помощи прибывающим в республику жителям ЛНР и ДНР.