Москва, , 20:10 — REGNUM Россия выступает за прекращение накачки киевских властей оружием и предлагает демилитаризацию Украины, сообщил 22 февраля журналистам президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, такая демилитаризация на сегодняшний день остается единственным фактором, который могут наблюдать все заинтересованные стороны.

«Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт — это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать», — сказал президент России, отвечая на вопрос о вариантах разрядке отношений с Украиной и её западными кураторами.

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