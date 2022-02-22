Москва, , 20:02 — REGNUM Военная помощь ДНР и ЛНР будет оказана со стороны России — в соответствии с подписанными Москвой и Донецком и Москвой и Луганском договорённостями, заявил 22 февраля журналистам российский президент Владимир Путин.

Владимир Путин Kremlin.ru

Владимир Путин «По поводу использования вооружённых сил за рубежом. Конечно, мы же подписали вчера [21 февраля] договоры — и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, согласно которым мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь. Поскольку там идёт конфликт, мы этим решением ясно даём понять, что мы, в случае необходимости, намерены исполнять взятые на себя обязательства».

Напомним, 22 февраля вступили в силу договорённости между Россией и ДНР и ЛНР о сотрудничестве и взаимопомощи.

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