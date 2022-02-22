Москва, 22 февраля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Лучшим выходом для Украины из нынешней ситуации было бы добровольный отказ от стремления в НАТО и нейтралитет, сообщил 22 февраля журналистам президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его мнению, наилучшим решением был бы отказ сегодняшних киевских властей от вступления в НАТО и соблюдение нейтралитета.

«Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета», — сказал Владимир Путин.