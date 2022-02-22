Геноцид народа Донбасса Россия больше терпеть не может — Путин
Москва, 22 февраля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Минские соглашения были уничтожены Украиной задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, сообщил 22 февраля журналистам президент России Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
Он подчеркнул, что Россия была заинтересована в реализации минских соглашений, так как они являлись результатом компромисса, но минских соглашений больше не существует.
«И поэтому хочу еще раз подчеркнуть, мы были заинтересованы в реализации этого Комплекса мер, потому что это результат компромисса», — подчеркнул Путин.
На фоне заявлений Киева, что они не будут исполнять минские соглашения, Россия больше не могла терпеть геноцид народа Донбасса, отметил российский лидер.