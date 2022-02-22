Москва, 22 февраля, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Минских соглашений к настоящему моменту больше не существует, заявил 22 февраля журналистам российский президент Владимир Путин. Они стали неактуальны с момента признания Россией ДНР и ЛНР.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований?»

Напомним, вторые Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Согласно Минску-2, Украина должны была предоставить республикам Донбасса особый статус.