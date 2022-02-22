Москва, 22 февраля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Решение германских властей об остановке сертификации «Северного потока — 2» на фоне признания Россией ДНР и ЛНР является политизацией коммерческого проекта. Москва надеется, что это временно, сообщил 22 февраля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков «То, что такие проекты тормозятся, будем надеяться, временно, в силу разных политических причин, с нашей точки зрения, это неверно».

Отметив, что в Кремле «с сожалением» восприняли решение германских властей о приостановке СП-2, Песков напомнил, что трубопровод является исключительно коммерческим проектом, выгодным в том числе Германии. Также его следует рассматривать как стабилизирующий элемент газового рынка в Европе.