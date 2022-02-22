Москва, 22 февраля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Вопрос границ Донецкой и Луганской народных республик, официально признанных Россией 21 февраля, будет решаться позднее, заявила 22 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Culture.ru Здание МИД России

По её словам, в первую очередь надо решить вопрос прекращения гибели людей в Донбассе, поэтому вопрос границ республик сейчас не стоит.

«Необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное — развитие государственности, развитие дипломатических отношений — дело будущего», — сказала Захарова.

«Бывают суверенные страны, государства, у которых не решен вопрос с границами или просто не зафиксированы границы, это сплошь и рядом. Поэтому это все вопрос будущего, который будет решаться», — пояснила представитель МИД России.

При этом Захарова подчеркнула, что сейчас вопросом границ ДНР и ЛНР «внезапно» озаботились те, кто ранее ставил на первый план права человека и жизни людей.

«Сейчас нужно решать другие вопросы. А вопрос границ будет решен», — отметила она.

Напомним, в 2014 году в референдуме по вопросу независимости Донбасса от Украины принимали участие жители Донецкой и Луганской областей, две трети территории которых сейчас оккупированы украинскими нацистами, силовиками и военными.