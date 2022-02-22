Казань, , 18:17 — REGNUM Прибывшим в Татарию вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик окажут необходимую помощь. Беженцам готовы предоставить рабочие места, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Гражданская война Иван Шилов © ИА REGNUM

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В республике в рамках подготовки к прибытию вынужденных переселенцев из Донбасса провели заседание оперативного штаба по вопросам их жизнеустройства, определения точек размещения и оказания помощи в оформлении выплат. Специалисты центров занятости населения и отделов соцзащиты готовы оказать помощь на местах.

Для оказания всесторонней помощи вынужденным переселенцам в Татарии налажено межведомственное взаимодействие.

Всего в Татарии ожидают прибытия около 1 тыс. беженцев. На станции будут дежурить шесть бригад скорой помощи, организуют термометрию. Для организованного выезда подготовили автобусы. По пути следования всех обеспечат питанием. Ожидается прибытие большого количества несовершеннолетних. В связи с этим необходимо обеспечить соответствующее питание, включая смеси и средства личной гигиены.

Для временного размещения определили шесть пунктов пребывания гостей в санаториях: «Ливадия», «Жемчужина», «Васильевский», «Санта», гостиница «Кварт», Камаз-жилбыт. Вне зависимости от времени прибытия людям готовы предоставить горячее питание.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии для координации деятельности по временному размещению вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР сформирован оперативный штаб под председательством первого вице-премьера РТ Рустама Нигматуллина. В состав штаба вошли представители региональных МЧС, МВД, минтруда, минобрнауки, минмолодежи, миндортранспорта, уполномоченного по правам человека.

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