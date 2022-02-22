Саранск, 22 февраля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 564 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 45 916 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили 56 466 случаев заражения коронавирусом, из них 503 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1243 человека, пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались четыре человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 180 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 64 пациента. В ковид-стационарах республики лечение получают 1569 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.