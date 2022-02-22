Сыктывкар, 22 февраля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 1821 носителя коронавируса, 268 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост за сутки отмечен в Сыктывкаре — 660 случаев, Ухте — 353 и Инте.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в России число заболевших ковидом пополнили 135 172 человека.