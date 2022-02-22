Набережные Челны, Татария, , 18:16 — REGNUM В Татарии сотрудник вуза сознался в интимной связи с 12-летней девочкой. Как сообщает «Татар-информ», мужчина встречался с ней еще в конце прошлого года.

Насилие

Доцента Казанского федерального университета, работающего в филиале вуза в городе Набережные Челны, уличили в связи с 12-летней девочкой. Когда об этом узнала мать ребенка, то сразу обратилась в полицию. Подозреваемого задержали около месяца назад. Обвиняемый ожидает решения суда, находясь под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 1 января 2020 года 14-летняя школьница приехала к своим друзьям отмечать Новый год. Через некоторое время, 23-летний молодой человек, проживавший в этом же доме, позвал ее к себе в гости. В квартире обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении нее развратные действия.

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