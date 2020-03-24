Набережные Челны, Татария, , 10:32 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Набережных Челнов, который обвиняется по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста»), сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Так, днем 1 января 2020 года 14-летняя школьница приехала к своим друзьям отмечать Новый год. Через некоторое время, 23-летний молодой человек, проживавший в этом же доме, позвал ее к себе в гости. В квартире обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении нее развратные действия.

Злоумышленник вину признал и находится под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Альметьевский городской суд Татарии приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В августе 2017 года на территории базы отдыха в Тукаевском районе мужчина дважды совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2010 года рождения. Через год, на территории Альметьевской школы, снова совершил преступление в отношении ребенка.

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