Тамбов, 22 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В Тамбовской области внесены изменения в ограничительные меры по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С 22 февраля предприятиям общепита разрешили работать до 3:00. У посетителей должны быть QR-коды или сертификаты о вакцинации против COVID-19, либо справки о перенесенном заболевании.

Все остальные ограничения, действующие в общественных местах и транспорте, продлены. В регионе продлён масочный режим и социальное дистанцирование.