Мурманск, 22 февраля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Мурманской области работающие пенсионеры, не имеющие QR-кода, продолжат работать на «удаленке» до 20 марта, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ограничительные меры продлены в отношении граждан Мурманской области старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, осуществляющих трудовую деятельность, в части допуска их к работе исключительно при наличии: QR-кода вакцинированного; QR-кода переболевшего; сертификата профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе либо документа, выданного медорганизацией, подтверждающего, что гражданин ранее перенёс заболевание COVID-19», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за сутки госпитализировали 82 ковид-пациента.