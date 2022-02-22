Санкт-Петербург, 22 февраля 2022, 17:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге имеется проблема с нехваткой персонала среднего медицинского звена. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы многое делаем то, что касается кадрового вопроса, но всё равно ещё среднего персонала у нас дефицит и не хватает», — отметил Беглов на заседании городского правительства.
Он поручил профильным вице-губернаторам осуществить контроль над достижением целевых показателей по заработной плате медработников.
Вместе с тем губернатор в очередной раз поблагодарил медицинский персонал за работу в периоды острой эпидобстановки в Петербурге. Беглов отметил, что город преодолел пять волн коронавируса благодаря их работе.
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