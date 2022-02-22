Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге имеется проблема с нехваткой персонала среднего медицинского звена. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Медик в защитном костюме Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы многое делаем то, что касается кадрового вопроса, но всё равно ещё среднего персонала у нас дефицит и не хватает», — отметил Беглов на заседании городского правительства.

Он поручил профильным вице-губернаторам осуществить контроль над достижением целевых показателей по заработной плате медработников.

Вместе с тем губернатор в очередной раз поблагодарил медицинский персонал за работу в периоды острой эпидобстановки в Петербурге. Беглов отметил, что город преодолел пять волн коронавируса благодаря их работе.

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