Санкт-Петербург, 22 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге имеется проблема с нехваткой персонала среднего медицинского звена. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Медик в защитном костюме

«Мы многое делаем то, что касается кадрового вопроса, но всё равно ещё среднего персонала у нас дефицит и не хватает», — отметил Беглов на заседании городского правительства.

Он поручил профильным вице-губернаторам осуществить контроль над достижением целевых показателей по заработной плате медработников.

Вместе с тем губернатор в очередной раз поблагодарил медицинский персонал за работу в периоды острой эпидобстановки в Петербурге. Беглов отметил, что город преодолел пять волн коронавируса благодаря их работе.