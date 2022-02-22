Киев, , 15:57 — REGNUM Донбасс, несмотря на признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик, остаётся неотъемлемой частью Украины. Об этом заявлено в проекте заявления украинского парламента, который в ходе заседания Верховной рады Украины зачитал народный депутат Руслан Стефанчук.

Верховная рада Украины Perohanych

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Парламентарий подчеркнул, что Украина остаётся преданной политико-дипломатическому пути решения конфликта в Донбассе.

«Оккупированные территории остаются неотъемлемой частью территории Украины. Верховная рада призывает иностранные государства не признавать независимость временно оккупированных территорий (ДНР и ЛНР — прим.ИА REGNUM)», — подчёркивается в заявлении.

Также украинский парламент призывает парламенты иностранных государств, международные организации осудить действия России как незаконные, а также принять жёсткие секторальные и персональные санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя решение России о признании независимости ДНР и ЛНР, заявил, что Украина никому не отдаст свои территории и будет верна дипломатическому и мирному пути урегулирования. Президент страны подчеркнул, что «мы на своей земле», ничего и никого не боимся и ничего и никому не отдадим.

Зеленский подчеркнул, что Украина останется в её международно признанных на текущий момент границах, невзирая на какие-либо действия или заявления России.