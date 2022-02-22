Ульяновск, 22 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Ульяновскую область прибыли первые эвакуированные граждане Донецкой и Луганской народных республик. Их встречал на перроне губернатор Алексей Русских.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гуманитарная помощь для беженцев Донбасса

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Глава региона на своей странице в социальных сетях сообщает, что 22 февраля в область прибыли около 680 беженцев из Донбасса, в том числе почти 300 детей. Губернатор их встречал вместе с добровольцами и выездными службами. Эвакуированных граждан разместили в пунктах временного проживания.

«Истории приехавших из ДНР и ЛНР абсолютно разные, люди не могли сдержать эмоций. Можно понять. Страх за детей, за себя и за тех, кто остался на Донбассе. […] Сейчас важно не только обеспечить эвакуированных всем необходимым, но и поддержать морально. Все мы люди. Вместе справимся», — написал Алексей Русских.

Напомним, что в регионе организован центр благотворительной помощи, в том числе в Ульяновске созданы два пункта приёма гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ввели режим ЧС из-за беженцев, для размещения которых определили базы гостиничных комплексов и санаториев. Дополнительные места поручено создать главам муниципальных образований.