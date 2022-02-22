Уфа, , 15:47 — REGNUM В социальных учреждениях Башкирии сообщили о готовности принять беженцев из Донбасса. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области Александр Погожев (с) ИА REGNUM

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Сообщается, что семьи с детьми готовы разместить в социальных приютах для детей и подростков с организацией питания и проживания сроком до трех месяцев. Свободный коечный фонд в этих учреждениях составляет 193 места. Так, в Кугарчинском районе подготовлено 25 мест, в Хайбуллинском районе могут разместиться до 15 человек, в Иглинском районе — до 30 человек, в Альшеевском районе — до 15 человек, в г. Октябрьский — до 15 человек, Балтачевском районе — до 15 человек, в Кигинском районе — до 20 человек, в Дюртюлинском районе — до 20 человек и в Чекмагушевском районе — до 15 человек.

Отмечается, что кризисный центр Белорецка может принять одну семью до трех человек, Учалинский — 3 семьи до десяти человек, Уфимский до — десяти человек.

Детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, готовы принять в центрах содействия семейному воспитания с организацией питания и проживания на неограниченный срок.

При этом свободный коечный фонд составляет 70 мест (Стерлитамакский, Белорецкий, Учалинский, Бирский, г. Уфа, Белебеевский, Ишимбайский)

Детей с ограниченными возможностями здоровья могут разместить в реабилитационных центрах для детей с ОВЗ с организацией питания и проживания сроком до двух месяцев.

Отмечается, что свободный коечный фонд составляет 52 места для детей, 15 мест для родителей, в том числе Кумертау — 15 детей и 15 родителей, Уфа — 10 детей, Благоварский — 5 детей, Белорецк — 12 детей, Нефтекамск — 10 детей.

Взрослых инвалидов и пожилых людей готовы разместить в домах-интернатах для престарелых с организацией питания сроком до одного года. В этих учреждениях свободный коечный фонд составляет 76 мест.

Сообщается, что в Башкирии объявлен сбор верхней одежды и детских товаров (новых и бывших в употреблении): стульчиков для кормления, колясок, детской мебели, санок, ходунков и прыгунков, тёплых комбинезонов для малышей, аппаратов для стерилизации. Также нужны предметы гигиены и средства ухода за детьми (ватные диски, шампуни, детский крем, салфетки, детская посуда), а также подгузники.

Всё собранное будет передано семьям с маленькими детьми, эвакуированным из Донбасса.