Чита, 17 ноября, 2020, 09:47 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сегодня, 17 ноября, находится с рабочим визитом в Забайкальском крае. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в Чите полпред проведёт ряд совещаний о социально-экономическом развитии региона, о бюджетной обеспеченности Забайкалья и прохождении осенне-зимнего периода. Помимо этого будет рассмотрена обстановка по распространению коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

В столице Забайкалья Юрию Трутневу показали новый детский сад на 192 места с кинозалом и бассейном. Он построен на улице Космонавтов в микрорайоне КСК на средства федерального бюджета, предоставленных региону по программе «Единая субсидия». Стоимость объекта составила 211,8 миллиона рублей.

«Правительство России уделяет внимание социальному развитию дальневосточных регионов. Для этого из федерального бюджета по программе «Единая субсидия» Забайкальскому краю предоставлено 9,9 миллиарда рублей. На эти средства строятся и ремонтируются библиотеки, фельдшерско-акушерские пункты, строительные площадки, благоустраиваются общественные территории, приобретается оборудование для больниц и техникумов», — отметил Юрий Трутнев и выразил надежду, что таких объектов будет становиться больше.

«Последний подобный объект капитального строительства был возведен в Чите в 2016 году. Но благодаря тому, что Забайкалье вошло в состав Дальневосточного федерального округа, краю стали предоставляться средства из федерального бюджета на строительство социальной инфраструктуры. Уверен, что дети с довольствием будут ходить в новый комфортный детский сад», — отметил глава Забайкалья Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, стало известно, что два новых здания детских садов к 2021 году появятся в городе Могоча: каждый детский сад рассчитан на 36 мест. Там предполагается разместить группы раннего возраста — малышей от 1,5 до 3 лет.