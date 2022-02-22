Рязань, 22 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. По данным федерального оперативного штаба в Рязанской области за минувшие сутки госпитализировано 130 новых ковид-пациентов, сообщает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM. Зарегистрировано семь летальных исходов.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 95 804 носителя инфекции. Справились с заражением 76 118 человек, из них 2218 — выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончалось 2 996 пациентов.

В оперативной рабочей группе правительства Рязанской области уточнили, что темп прироста инфекции за сутки снизился до 1,14%.