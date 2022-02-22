Москва, , 15:26 — REGNUM Российская валюта не в первый раз сталкивается с геополитическими рисками. С 2014 года было уже несколько «раундов» падения рубля, и полноценных откатов до предыдущих уровней, после закрепления на новых, как таковых не было заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«Таким образом, скорее, стоит ожидать, что новый «привычный» курс российской валюты будет близок к 80 рублям за доллар и 90 рублям за евро.

Дальнейшее снижения рубля во многом зависит от масштабов примененных санкций и полноценной реакции США и ЕС на признании ДНР и ЛНР, а также ввода войск на территорию самопровозглашенных республик.

Что касается так широко растиражированного возможного запрета на конвертацию валют для российских банков, то, во-первых, Запад готовил его как «жёсткие санкции» в случае вторжения России на территорию Украины.

На данный момент Вашингтон заявил, что ввод армии РФ на территорию ДНР и ЛНР не расценивается как вторжение, однако, США продолжат следить за ситуацией, так как «полномасштабное вторжение может произойти в любой момент».

Во-вторых, для российских граждан подобный запрет вряд ли окажется ощутимым, так как РФ продолжит получать валюту с продажи ресурсов, а также из резервов.

Безусловно, это усложнит жизнь банкам, и в целом процедура обмена валюты усложнится, однако, для потребителей подобные меры вряд ли станут критичны.

Тут стоит отметить, что возможен «набег на банки», когда население побежит менять валюту, и в таком случае в краткосрочной перспективе это может вызвать проблемы.

Также стоит напомнить, что РФ проводит политику дедолларизации, перераспределив валюты в Фонде национального благосостояния.

Однако полный уход от американской валюты невозможен хотя бы ввиду того, что многие ресурсы (составляющие большую часть российского экспорта) исторически торгуются в долларах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России объявил о новых мерах поддержки финансового сектора. Регулятор подчеркнул, что держит на контроле развитие ситуации на рынке.

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