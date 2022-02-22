Брюссель, 22 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Постоянный представители стран Евросоюза на заседании в Брюсселе достигли единой позиции по реакции на решение России о признании независимости ЛНР и ДНР, говорится в распространенном заявлении представительства Франции при ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Заседание постпредов только что завершилось. Единство по позиции ЕС, касающейся реакции на российские решения», — говорится в заявлении французского представительства в Twitter.

Отмечается, что принято решение ввести «точечные санкции против тех, кто причастен к принятию решения о признании независимости ДНР и ЛНР в тесной координации с партнерами и союзниками».