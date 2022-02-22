Брюссель, , 17:48 — REGNUM В Европе нет места для разделенной Боснии и Герцеговины, и поэтому Брюссель готов применить санкции против определенных политиков в этой стране. Об этом 21 февраля заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель после дискуссии о защите суверенитета и территориальной целостности БиГ в Совете ЕС.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Чиновник ЕС призвал политических лидеров в БиГ взять на себя ответственность за сохранение конституции. Он призвал представителей Республики Сербской полностью вернуться в государственные институты и заняться решением открытых вопросов.

Боррель добавил, что те политики, которые выступают за раздел БиГ, «лишают свои народы европейской перспективы».

«Те, кто работают в этом направлении, делают ошибку. Собственный народ они лишают прогрессивной, европейской перспективы и жизни», — процитировал слова Борреля телеканал РТС.

Напомним, что ранее парламент Республики Сербской принял решение о бойкоте совместных институтов власти на уровне БиГ до полной отмены спорного закона о отрицании «геноцида в Сребренице», который ввел бывший верховный представитель в БиГ Валентин Инцко.