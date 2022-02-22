Ульяновск, 22 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области возросло количество госпитализированных в ковидные стационары, при этом число новь заболевающих осталось на прежнем уровне. Соответствующую обновлённую статистику приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 22 февраля, в регионе направлен на лечение в больницы ещё 121 ковидный больной. Это на 31 человека больше, чем было госпитализировано сутками ранее, 20 февраля (90 человек).

Всего в Ульяновской области официально выявлено 157 765 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки заболели 1400 человек. Напомним, что 20 февраля подтверждён 1401 случай заражения коронавирусом.

Напомним, что в Ульяновской области сделано 1 854 419 лабораторных исследований на SARS-CoV-2. Выздоровели 143 509 человек, что составляет 90,96% от числа подтверждённых случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновцы с СOVID-19, ОРВИ, гриппом, а также хроническими заболеваниями могут ежедневно проконсультироваться с работниками центра телемедицины (служба «122», тоновый набор «1») по вопросам лечения и реабилитации, получения сертификатов переболевшего и вакцинированного, обеспечения лекарственными препаратами, а также выписать и продлить дистанционно больничный лист.