Ульяновск, 22 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области выросло суточное количество вылечившихся от ковида. При этом зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 22 февраля, с начала пандемии в Ульяновской области победили коронавирус 143 509 человек, доля выздоровевших в настоящее время составляет 90,96%.

Отметим, что 21 февраля в регионе выписаны 2,5 тыс. пациентов, которые вылечились от COVID-19. Это рекордное количество выздоровевших за сутки за весь период пандемии.

В то же время в Ульяновской области растёт число жертв коронавируса: 21 февраля умерли семь человек, всего скончался 4241 ковидный больной.

Напомним, что для областной детской клинической больницы и поликлиники № 1 в Ульяновске закуплено более 100 единиц оборудования. Как сообщало ИА REGNUM, на капремонт и оснащение данных медицинских учреждений из федеральной казны выделено более 283 млн рублей.