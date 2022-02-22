Псков, , 15:13 — REGNUM В Псковской области развернуты пункты сбора гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Сбор вещей и продуктов осуществляется во всех муниципальных образованиях на базе штабов волонтерского движения «Мы вместе», сообщил 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Гуманитарная помощь России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Аналогичный сбор организовала и псковское отделение партии «Единая Россия». Эти точки сбора расположены по адресам: Псков, ул. Гоголя, д. 9, тел. для связи 8 (8112) 66-25-12 ; Великие Луки, ул. Некрасова, д. 10, тел. для связи 8(81 153) 4−80−11; в районах — местные приемные партии.

«Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности, — отметил губернатор Псковщины. — Благодарю всех, кто участвует в добровольческой помощи».