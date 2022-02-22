Псков, 22 февраля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В Псковской области развернуты пункты сбора гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Сбор вещей и продуктов осуществляется во всех муниципальных образованиях на базе штабов волонтерского движения «Мы вместе», сообщил 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Аналогичный сбор организовала и псковское отделение партии «Единая Россия». Эти точки сбора расположены по адресам: Псков, ул. Гоголя, д. 9, тел. для связи 8 (8112) 66-25-12 ; Великие Луки, ул. Некрасова, д. 10, тел. для связи 8(81 153) 4−80−11; в районах — местные приемные партии.

«Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками. Продукты питания — длительного срока хранения, с действительным сроком годности, — отметил губернатор Псковщины. — Благодарю всех, кто участвует в добровольческой помощи».