Мадрид, 22 февраля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда покидает пост официального представителя «Народной партии» после разговора с лидером политической организации Пабло Касадо. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

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«После разговора с Пабло Касадо я только что объявил, что ухожу с поста национального представителя «Народной партии», чтобы посвятить себя исключительно своим обязанностям мэра Мадрида», — написал Мартинес-Алмейда.

По его словам, стороны приняли соответствующее решение по взаимному согласию, и такая идея обсуждалась с Касадо в течение «нескольких месяцев».

Ранее мэрию Мадрида обвинили в причастности к обвинению против главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.