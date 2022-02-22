Киев, 22 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Власти Украины не будут вести переговоры с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), а также не станут вводить для них в украинской конституции особый статус. Об этом 22 февраля заявил журналистам глава постоянной делегации Киева в парламентской ассамблее НАТО, депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Егор Чернев.

Sofia 326 Егор Чернев

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По словам депутата Рад, Киев намерен защищаться самостоятельно и вне зависимости от введения антироссийских санкций, так как, по словам Чернева, не намерен капитулировать.

«Россия пыталась протолкнуть свои пожелания Западу, он не пошел на это… Сейчас они прибегают к военной операции. Но мы не будем садиться за стол переговоров ни с террористами (так в Киеве называют ЛНР и ДНР), ни вводить особый статус в конституции этих образований, ни отказываться от нашего курса в НАТО или ЕС», — сказал он.

При этом признание за ЛНР и ДНР особого статуса в конституции Украины является одним из пунктов Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины нисколько не ценят своих партнеров из Европы и не намерены выполнять Минские соглашения.