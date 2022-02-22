Уфа, 22 февраля, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Некоторые поликлиники могут перейти к прежнему режиму работы в Башкирии. Об этом 22 февраля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на брифинге в минздраве.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

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Он отметил, что в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе руководители медорганизаций могут принять решение по переводу этих учреждений на прежний режим работы.

Министр отметил, что в республике в детских поликлиниках уже произошли изменения в графиках работы. В настоящее время они работают в штатном режиме.

Отмечается, что в субботу и воскресенье, особенно в вечернее время нет наплыва граждан.

«Поэтому было принято решение о том, что в ряде поликлиник произойдет возврат к прежнему графику работы, то есть с 7:30 до 20:00 часов», — сообщил чиновник.

Забели отметил, что большинство поликлиник Уфы пока продолжат прием пациентов по продленному графику с 7:30 до 22:00 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в январе 2022 года в Башкирии было принято решение о продлении приема пациентов в поликлиниках с 7:30 до 22:00 часов из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.