София, , 14:39 — REGNUM Более 150 американских военнослужащих и более 60 единиц техники армии США пересекли румынско-болгарскую границу и направились на учебный полигон Ново-Село в Сливенской области на юго-востоке Болгарии. Об этом 22 февраля сообщает БТВ.

Военные США The U.S. Army

Согласно официальной информации, передислокация осуществляется в рамках масштабных совместных болгарско-американских военных маневров «Совместное обучение», которые будут проходить в регионе в течение ближайших полутора месяцев.

Указанный конвой, который собственным ходом пройдет через большую часть Болгарии, сопровождают отряды болгарской военной полиции, а также подразделения сухопутных войск армии Болгарии.

Как ожидается, очередные силы Пентагона прибудут в Ново-Село 24 февраля. Первая фаза соответствующих учений запланирована на 1 марта нынешнего года.