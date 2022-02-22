Москва, 22 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Заседание Совета безопасности РФ, которое состоялось 21 февраля и было посвящено обсуждению ситуации в Донбассе, было экстраординарным, как и сама тема признания Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 22 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ

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«Это же было экстраординарное заседание Совета безопасности, и президент его созвал в связи с экстраординарной ситуацией в двух республиках», — отметил он.

Официальный представитель Кремля пояснил, что такой формат был выбран для того, чтобы «показать всю аргументацию главы государства, аргументацию членов Совбеза, их точку зрения по этим очень-очень важным вопросам».

«И конечно, в первую очередь показать это гражданам нашей страны, но и также, конечно, это было очень важно для понимания за рубежом. Несмотря на то, что многие с этим не согласны, но мы должны были дать возможность услышать те доводы, которые озвучил президент», — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что само заседание состоялось днём, его показали не в прямом эфире, потому что все-таки это заседание Совета безопасности и «определённые нюансы не вошли в эфир». Песков напомнил, что обычно на таких мероприятиях транслируют только вступительное слово председателя Совбеза, а никакие другие выступления никогда ранее не показывались.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин провёл заседание Совета Безопасности РФ, темой которого стало происходящее в Донбассе и на Украине. Также глава государства предложил решить в ходе заседания вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР.

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