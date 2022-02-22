Чита, 22 февраля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 22 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привит 664 651 человек (+1891 за двое суток). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняемся уже почти неделю). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Известно, что 610 874 человека полностью вакцинированы (+1797 за двое суток) и 175 633 забайкальца привиты повторно (+1494 за двое суток).

Как сообщалоИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных: более 2,5 тысячи человек получили первый компонент и более 3,5 тысячи прилил на ревакцинацию.

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