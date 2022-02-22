Эн-Набатия, Ливан, 22 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Министерство обороны Ливана сообщило о неоднократных случаях нарушения воздушных границ страны со стороны Израиля. Об этом 22 февраля сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление ведомства.

ВВС Израиля

По последним данным, несколько самолётов были замечены в воздушном пространстве районов Эн-Набатия и Иклим-ат-Туффа в 12:30 по местному времени.

Также израильские самолёты появились в небе над городами Сидон и Тир. Местные жители сообщили о том, что истребители преодолели звуковой барьер при пересечении южной границы Ливана.

Пользуясь тем, что у Ливана отсутствует система ПВО, ВВС Израиля неоднократно использовали воздушное пространство страны для нанесения ударов по территории Сирии, отмечают журналисты.