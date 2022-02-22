Москва, 22 февраля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. На сегодняшний день тема гарантий безопасности для России не только сохраняет свою актуальность, но становится даже более важной, чем была. Об этом 22 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

При этом, по его словам, после признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик Минские соглашения уже не стоят в повестке. Однако «Россия сохраняет открытость к дипломатическому общению» и заинтересована в его продолжении, указал Песков.

Теперь, отметил пресс-секретарь российского лидера, на переговорах может обсуждаться отказ Украины от агрессивных действий и от силовых методов решения вопросов. Официальный представитель Кремля уверен, что разрыв дипломатических отношений с Украиной, которым пригрозил Москве украинский лидер Владимир Зеленский, «был бы крайне нежелательным сценарием, который сделает всё ещё сложнее», прежде всего для народов двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости серьёзного отношения США и НАТО к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу.

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При этом, как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия и Соединённые Штаты пока мало продвигаются по принципиальным вопросам гарантий безопасности. Он подчеркнул, что нельзя договариваться всерьёз по прикладным вопросам, если стороны не решили концептуально-политическую основу взаимодействия.

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