22 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили скачок стоимости евро до 91 рубля после заседания Совбеза РФ по поводу ситуации в Донбассе.

Артур Савин, , 15:20 — REGNUM Повышение курса евро до 91 рубля сразу же после заседания Совета безопасности Российской Федерации по ситуации в Донбассе спровоцировало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 22 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Чего и следовало ожидать. Думаю, после окончательного признания независимости Донбасса курс рубля устремится к 150 за евро», — предполагает Роман П.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой резкий скачок стоимости евро означает, что российский рынок ждут серьёзные проблемы.

«Чем выше цена на валюту, тем хуже жизнь граждан! От валюты зависит цена, хоть на рынке, хоть в магазине», — отмечает Дмитрий Э.

Покупатель в продуктовом магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что рынок ожидаемо негативно отреагировал на политические процессы в России и на её границах.

«И ни слова о причинах таких метаморфоз! Рынок не дурак, очень хорошо понимает, что такое хорошо и что такое плохо! Россия — часть глобального рынка (с очень маленькой долей мирового ВВП, но это немного из другой оперы). И любое подорожание валюты автоматически, с отложенным эффектом на несколько месяцев, приводит к повышению цен на любые товары, в том числе первой необходимости. Даже на тот же чеснок, который производят в Израиле и продают не в обычном московском магазине», — поделился своим мнением Дмитрий Г.

Часть людей полагает, что российские власти как могли намекали бизнесу о том, что надвигается экономическая и политическая буря.

«Собственно, чего и следовало ожидать. Ситуация на Украине на это указывала, да и российские власти уже всю неделю намекали на скорое признание независимости ДНР и ЛНР. Кто имеет возможность перевести национальную валюту в доллары и евро, должны были прикинуть, что к чему, и обезопасить свои накопления. Ничего внезапного не произошло, и такой динамики стоимости рубля стоило ожидать», — считает Никита П.

Ряд пользователей указывает на то, что российское руководство готовится к куда худшим экономическим процессам, нежели рост евро до 91 рубля.

«Президенту на Совбезе уже доложили, что признание ДНР и ЛНР будет России стоить экономических трудностей, но нас заверили, что страна справится. Издержки будут, но не катастрофические. Так что паникёров прошу отменить истерику. Людям стоит приготовиться к подорожанию всего подряд, но бежать закупаться гречкой на год вперёд смысла нет», — указывает Валерий В.

Заседание Совета Безопасности РФ от 21.02.22 Цитата из видео на kremlin.ru

Нашлись и те, кто уверен, что народ России сам прекрасно знает, что после признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик трясти будет в первую очередь российскую экономику.

«Российский народ прекрасно знает, что его ждёт после признания ДНР и ЛНР. Но мы, если честно, и так богато не жили. Нас такими последствиями не напугать. Да и неважно, какие последствия будут. Лишь бы русские люди жили в безопасности и никто их не убивал», — пишет Алина В.

«У меня вот нет никаких таких евро, поэтому мне абсолютно на это наплевать», — пишет Пырей Б.

Напомним, 21 февраля, согласно данным Московской биржи, курс евро превысил 91 рубль сразу же после заседания Совета безопасности Российской Федерации по ситуации в Донбассе. Позже российский рубль немного укрепился, но на 22 февраля национальная валюта скачет в пределах 90 рублей.